Millet İttifakı'nda 'tezkere' krizi! HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
TSK'nın Suriye ve Irak'ta 2, Lübnan'da 1 yıl daha görev yapmasına izin verecek olan tezkere Millet İttifakı'nda krize neden oldu. CHP ve İYİ Parti'nin örtülü ittifak yaptığı HDP'den tehdit gibi bir gönderme geldi. HDP'li Yiğitalp "Kendilerine muhalefet demesinler" dedi.
Millet İttifakı ve gizli ortakları HDP arasındaki çekişme devam ediyor. Bu bağlamda HDP'den ittifak ortaklarına bir gözdağı daha geldi.
Sibel Yiğitalp sınır ötesi operasyon hakkına ilişkin tezkere ile ilgili bir açıklama yaptı. CHP ve İYİ Parti için "Kendilerine muhalefet partisi demesinler" diyen HDP bu konuda ayrışmaları durumunda bir kırılma daha yaşanacağı tehdidinde bulundu.
TSK'nın Suriye ve Irak'ta 2, Lübnan'da 1 yıl daha görev yapmasına izin verecek olan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Eleştirilerimiz saklı kalmak koşuluyla tezkereye evet oyu vereceğiz" derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Partinin yetkili organlarında görüşüp karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.
HDP'DEN GÖZDAĞI
Bunun üzerine HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika paylaşımında ittifak ortaklarına gözdağı verirken "Tezkereye 'EVET' diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisi demesin" ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinden Millet İttifakı paydaşları CHP ve İYİ Parti'nin açıklamaları şöyle olmuştu;
AKŞENER: EVET DİYECEĞİZ
"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır" diyen Akşener, "Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi söylemek isterim" ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: GÖRÜŞÜP KARAR VERECEĞİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da henüz kesin kararlarını açıklamaktan kaçınırken tezkerenin partinin yetkili organlarında konunun görüşülmesinin ardından karar vereceklerini belirtti.
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