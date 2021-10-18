HDP’den gizli ortaklarına tezkere şantajı!

Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. AK Parti Mehmetçiğin görev sürelerinin 18 ay daha uzatılması için önümüzdeki günlerde tezkereleri Meclis'e gönderecek.