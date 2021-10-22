Türkiye’nin uzaydaki filosu genişliyor! Göktürk-1 uydusu güvenliği en üst düzeye taşıyacak

"TÜM VERİLER ETKİLEŞİM HALİNDE OLACAK"

Veri üreticisi kurumların, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda paylaşılan, resmi işlemlerde kullanılabilir olarak belirtilen coğrafi verilerini de güncelleyeceğini aktaran Oktay, bu çalışmayla da ilgili resmi kuruma gitmeden yüzme ve içme suyu kalitesinden solunan havanın kalitesine, orman sınırlarının ve verimli toprakların korunması için verilen mücadeleden sanayi tesislerinin etkin doluluk ve üretim kapasitesi durumlarına kadar tüm verilerin etkileşim halinde olacağını belirtti.

Oktay, böylece bir alanla ilgili değerlendirmenin doğru yapılabileceğini, yanlış bir yatırım kararı verilmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.

2022 yılı sonuna kadar veri üreticisi kurumlar tarafından paylaşılan verilerin "resmi işlemlerde kullanılabilirlik" oranının yüzde 100'e çıkarılacağını bildiren Oktay, "Daha yeşil, daha üretken ve daha erişilebilir bir Türkiye için tüm veriler sistem üzerinde hem vatandaşımızın erişimine açık hem de yatırımcıların önünü açacak şekilde tek bir platformda erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilecek. Böylece şehirlerimizin nefes almasını sağlayan doğal kaynaklarımız ile gıda kaynaklarımız vatandaşlarımızla birlikte korunacak, yatırımcılara ise bu doğal kaynaklar dışındaki yatırım için uygun alanlara yönlendirme sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.