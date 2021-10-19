HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na mesaj: Bedel ödedik bunun bir karşılığı olacak
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada HDP'nin ileride iktidarı bir parçası olacağının altını çizerken "Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeklerin elbette bir karşılığı olacaktır" ifadeleriyle Millet İttifakı'na bir mesaj verdi. Buldan ayrıca HDP'nin Türkiye'yi yönetecek parti olacağını da belirtti.
Daha önce yaptığı konuşmalarda muhalefet partilerine ittifak çağrısı yapan ve "Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Selahattin de Figen de Gülten de hapisten çıkar" diyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan partisinin iktidarının bir parçası olacağını ifade etti.
SÖZ VERİYORUZ! İKTİDARIN BİR PARÇASI OLACAĞIZ
Ağrı'da "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuşan Buldan, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, elbetteki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"HDP BU ÜLKEYİ YÖNETECEK PARTİ OLACAK"
"Biz bu yolda büyük bedeller ödeyerek çıktık. Biz bu yola büyük emekler vererek çıktık." diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:
ELBETTE BİR KARŞILIĞI OLACAK
"Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Halkımız ayrı emek verdi, ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır. İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."
MİTİNGE İLGİ GÖSTERİLMEDİ
AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin mitinginin gerçekleştiği alanın fotoğraflarını paylaştı. Sayan, çevre illerden getirilen insanlara rağmen katılımın hayli düşük olduğunu belirtti.
Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
HDP günler önce Türkiye'de iki ilde miting yapma kararı aldı. Ağrı ve Antalya..Bugün Ağrı mitingini yaptı. Doğu ve güneydoğu illeri ve Adana dahil bütün illeri Ağrı'ya taşıdı.. Bütün milletvekilleri ve eş başkanları katıldı. Sonuç 1500-2000 kişi Bugün HDP'nin tükendiğini gördük.
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