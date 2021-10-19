HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na mesaj: Bedel ödedik bunun bir karşılığı olacak

ELBETTE BİR KARŞILIĞI OLACAK

"Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Halkımız ayrı emek verdi, ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır. İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

MİTİNGE İLGİ GÖSTERİLMEDİ

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin mitinginin gerçekleştiği alanın fotoğraflarını paylaştı. Sayan, çevre illerden getirilen insanlara rağmen katılımın hayli düşük olduğunu belirtti.

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

HDP günler önce Türkiye'de iki ilde miting yapma kararı aldı. Ağrı ve Antalya..Bugün Ağrı mitingini yaptı. Doğu ve güneydoğu illeri ve Adana dahil bütün illeri Ağrı'ya taşıdı.. Bütün milletvekilleri ve eş başkanları katıldı. Sonuç 1500-2000 kişi Bugün HDP'nin tükendiğini gördük.