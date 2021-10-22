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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı çağrısı

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısı yaptı.

Bakan Koca, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

HASTALARIMIZIN "AŞINIZI OLUN!" UYARILARINA KULAK VERİN
Koca, "Hastalarımızın "Aşınızı olun!" uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da, hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." dedi.

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