Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş: Ben izin verdim

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT

CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, il il ziyaretler gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayı olmak istediği' ile ilgili soruya, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Giderken de zaten benden izin aldı" şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklama pek çok soruyu ve kafa karışıklığını da beraberinde getirdi.