Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş: Ben izin verdim
Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son zamanlarda gerçekleştirdiği il gezileri hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, il seyahatleri için İmamoğlu'nun kendisinden izin aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, 'CHP'nin patronu benim, güç bende' mesajı verdi diye değerlendirenler olurken, 'İmamoğlu izin aldıysa CHP teşkilatları neden karşılamadı?' sorusunu soranlar da oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası yeni bir tartışma başlayacak gibi görünüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubu Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son zamanlarda gerçekleştirdiği il gezileri hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu bu soruya, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Giderken de zaten benden izin aldı" cevabını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT
CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, il il ziyaretler gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayı olmak istediği' ile ilgili soruya, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Giderken de zaten benden izin aldı" şeklinde yanıt verdi.
Bu açıklama pek çok soruyu ve kafa karışıklığını da beraberinde getirdi.
AKŞENER, 'İMAMOĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR' İDDİASI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve izlediği siyaset ile 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise ortağı İYİ Parti'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Oğlum' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak istediği, 'Fatih' benzetmesini de İmamoğlu'nun elini güçlendirmek için yaptığı değerlendiriliyor.
CHP'LİLER İMAMOĞLU'NU KARŞILAMADI, HDP'LİLER İLE GEZDİ
Tüm bu tartışmaların gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce Karadeniz daha sonra ise Güneydoğu turu yaptı. İmamoğlu'nu son ziyaret ettiği Diyarbakır'da CHP teşkilatı değil, HDP karşıladı. İmamoğlu neredeyse tüm programını HDP'liler ile geçirdi.
CHP teşkilatının İmamoğlu'na mesafeli olmasının nedeninin Genel Merkez'den gelen uyarı olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun il il gezmesi ve Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmasından rahatsız olduğu belirtildi.
KILIÇDAROĞLU, 'GÜÇ BENDE' MESAJI MI VERDİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Benden izin aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir talebi olmadı' çıkışı ile CHP'nin patronunun kim olduğunu hatırlattığı değerlendirmesi yapılıyor.
AÇIKLAMA SONRASI KAFALAR KARIŞTI
Açıklama sonrası bir diğer tartışma yaratan konu ise, 'İmamoğlu, izin aldıysa neden CHP teşkilatı İmamoğlu'nu karşılamadı?' sorusu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya da vereceği yanıt merakla bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli mi şifresiz mi?
- GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?
- Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Başbakanı Ersan Saner biyografisi!
- Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? 2021 Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı şartları!
- DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir? DJ Gezgin Mehmet Karahan katili kim?
- Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?
- AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!
- Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- MSB PERTEM sözleşmeli er alımı mülakat ne zaman? MSB Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru sonucu 2021!
- A101'de bu hafta neler var? A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Perşembe indirimleri...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!