Afet bölgesi Rize'de korkutan heyelan! Panik anı kamerada
Son dakika haberi... Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.
Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.
Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.
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