20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavrüs vaka ve vefat tablosu (20 Ekim 2021)

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavrüs vaka ve vefat tablosu (20 Ekim 2021)

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavrüs vaka ve vefat tablosu 20 Ekim 2021

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021'e ait vaka vefat ve aşılama verilerini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son verileri yorumladı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 20 Ekim 2021'e ait vaka vefat ve aşılama verilerini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son verileri yorumladı.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA VERİLERİ DUYURDU

Bakan Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE ZAYIFIZ

Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." mesajını verdi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36),

Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

18 EKİM

17 EKİM

16 EKİM

15 EKİM

14 EKİM

13 EKİM

12 EKİM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA