SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı koronavrüs vaka ve vefat tablosu (20 Ekim 2021)

BAKAN KOCA: TEDBİRLERDE ZAYIFIZ

Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." mesajını verdi.



