CHP'li İlhan Kesici ve Gazeteci Taha Akyol geçmişin tokadını yedi! Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi
2023'te yapılacak genel seçimler için parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunan Millet İttifakı üyeleri açıklamalarını bu kapsamda hazırlayıp, aynı dili kullanmaya özen gösteriyor. Millet İttifakı ortak dil kullanmaya ne kadar ehemmiyet gösterse de fire vermeye devam ediyor. 2 Ocak 1998 yılında yayınlanan bir TV programına katılan CHP'li İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Taha Akyol, o günlerde parlamenter sisteme sert eleştiriler getiriyor.
2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın dilinden düşürmediği parlamenter sistem methiyeleri herkesin malumu. 2 Ocak 1998 yılında NTV'de yayınlanan Püf Noktası'na katılan CHP'li İlhan Kesici ve Gazeteci Taha Akyol'un yaptığı açıklamalarsa günümüzde peşinden koştukları idealle taban tabana zıt. İkili o günlerde parlamenter sisteme sert eleştiriler getirerek yönetim biçiminin değişmesi gerektiğinin altını çiziyor.
''PARLAMENTER DEMOKRASİ ESKİDİ''
CHP'li İlhan Kesici o günlerde yaptığı açıklamada, ''Bu topraklarda iddiasız milletler şimdiye kadar hiç yaşayamadılar. Bundan sonra da yaşayamazlar. Bizim milletimiz iddialı bir millet ama bu iddialı milletin özlemlerinin yerine getirilebilmesi için de buna izin veren bir siyasal sisteminin olması lazım. Peki, bizim siyasal sistemimiz ne? Bir kere bu parlamenter demokrasi eskidi. 1930'ların 1940'ların sistemi. Bunun uygulaması daha da vahim bir halde. Böyle bir mekanizmanın Türkiye'nin hakkını vermesi mümkün değil.'' ifadelerini kullanıyor.
''1 YILINI DOLDURABİLEN HÜKÜMET YOK''
Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Akyol'sa ''Türkiye bırakın 10 yılını doldurmayı 1 yılını doldurabilen hükümet görmedi.'' diyor.
İkili program boyunca tek başına iktidar dönemlerindeki büyüme hızına dikkat çekerek, parlamenter sistemin doğurduğu koalisyon krizine vurgu yapıyor.
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