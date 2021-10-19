Özdemir Bayraktar'a veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve bu yolu verdiği zorlu mücadelelerle çocuklarına açan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ailesi ve yakınlarına taziye mesajı yağdı. İHA ve SİHA'ların üretim sürecinde yaşadığı zorluklar ve çetin mücadelesi ile tarihe geçen Bayraktar'ın dün çokça paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bayraktar'ın vefatı nedeniyle iş dünyası, siyasilerden taziye ve anma mesajları gelirken sosyal medyada da yüz binlerce kullanıcı aileye baş sağlığı diledi.
BİR FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.
YARBAY MELİH GÜNOVA
Özdemir Bayraktar Türkiye'yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000'in başında Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu.
"TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİ
Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.
TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.
Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım
ÖZDEMİR BAYRAKTAR: KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIK
Komutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014'te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, "Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" diyerek andı.
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