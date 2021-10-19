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Deprem mi oldu? 19 Ekim Antalya, Denizli, Muğla, Aydın deprem şiddeti kaç?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Deprem mi oldu? 19 Ekim Antalya, Denizli, Muğla, Aydın deprem şiddeti kaç?

Deprem mi oldu? 19 Ekim Antalya, Denizli, Muğla, Aydın deprem şiddeti kaç? Bölgede hissedilen bir sarsıntı nedeniyle vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı.

Deprem mi oldu? 19 Ekim Antalya, Denizli, Muğla, Aydın deprem şiddeti kaç? Hissedilen depremlerin ardından Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulanıyor. Denizli, Muğla, Aydın deprem şiddeti araştırılıyor. Peki; Denizli, Muğla, Aydın deprem mi oldu?

ANTALYA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km açığında saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN'DA DA HİSSEDİLDİ

Yunanistan açıklarında meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Aydın'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre, Yunanistan Oniki Adalar civarında saat 08.32'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. Aydın'da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.19 08:18:13 38.9982 26.1673 14.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.19 08:14:20 40.7282 27.4505 4.3 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.10.19 08:00:51 39.0598 26.2123 7.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.19 07:41:10 35.1308 25.2045 9.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 07:13:46 36.4277 27.1100 3.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 06:39:34 38.6513 31.6673 13.6 -.- 1.2 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel


2021.10.19 06:37:52 38.6257 31.6470 7.5 -.- 1.4 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.10.19 05:40:06 35.1068 26.7977 4.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.19 05:38:23 37.8533 29.6027 5.4 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.19 05:15:58 36.5185 27.5005 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.19 04:10:25 35.6317 32.1022 16.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.19 03:58:32 38.4552 26.5562 5.2 -.- 1.4 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2021.10.19 03:56:32 36.4815 27.1085 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

Antalya açıklarında korkutan deprem ANTALYA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM

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