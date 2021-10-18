Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özdemir Bayraktar açıklaması
Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı hakkında açıklama yaptı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Türkiye’mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.
İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;
"Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum."
"İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
Detaylar gelecek...
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