Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özdemir Bayraktar açıklaması

Son dakika haberleri.... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.