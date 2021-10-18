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Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay

Yerli ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak, merhum Bayraktar'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün: Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle hem Sarıyer'de hem de İstanbul İl Teşkilatı'nda birlikte siyaset ürettiğimiz bir ağabeyimizdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Adı hep yaşayacak. Allah gani gani rahmet eylesin. Kurduğu bu müessese attığı bu temeller Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak.

"HİÇBİR ENGEL TANIMIYORDU"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama katkıları da büyük. Ağabeyimiz, gerçekten çok çok taktir edilecek bir insan. Güzel sohbetlerimiz ilişkilerimiz oldu günler geçirdik. Projeleri beraber konuştuk. Allah mekanını cennet eylesin. Üretmek yapmak denen konularda kararlılık denen konularda gerçekten hiçbir engel tanımıyordu. Bir şeyin yapılamayacağı konusunu asla kabul etmeyen kararlılığı vurgulayan bu konuda bir Karadeniz inadını bütün varlığıyla sahaya koyan düşünen pratik zekalı bir büyüğümüz. Türk Savunma Sanayii'nde nelerin yapılabileceğini bir örneği gösterdi. Bu ideali aşıladı.

"ÖZDEMİR BİR DAHİYDİ"

Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak: Çok üzgünüm. Biraz da rahatsızdım yatıyordum haberi alınca şok oldum. Ama şunu söyleyeyim Özdemir bir dâhiydi. 30-40 senedir tanıyorum. Önce Sarıyer'de evlerine giderdik. Aslen Sürmeneli oldukları için balıkçılık yaparlardı. Balığa çıkardı ondan sonra bizi davet ederdi balık yemeye. Balık yediğimiz evde odaların bir tanesi vardı ben oyuncak odası derdim ona. O odaya girdiğiniz zaman uçak maketleri, aküler, piller ve benzeri şeyler vardı. Ben derdim ki o oyuncak odasında ne işin var diye. Meğer ta o günden kafasına takmış bu uçak yapmayı.

İLHAM KAYNAĞI EBABİL KUŞLARI

Ona da ilham olan şuydu. Kabe'yi yıkmak için Eblehe diye bir komutan Kabe üzerine yürüyor ve fillerle beraber uzun bir hikaye. Cenabı Hak ebabil kuşlarını gönderiyor ve o filleri ve askerleri yerle bir ediyorlar.

O askerlerin her birinin üzerine düşen nohut büyüklüğünde mermi diyelim benzeri havadan atıyor ve hepsi helak atıyorlar. O ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı.

AİLESİYLE BERABER BASKINA UĞRADI

Aradan yıllar geçti gelişmeler başladı İkitelli'de tesislerini kurdu. Ama biliyor musunuz o İkitelli'deki tesisler o zaman bizde bu hava araçları dışarıdan geliyor veya izin verdiklerine göre, bu alternatif ürettiği için o ailesiyle beraber İkitelli'de baskına uğradı Türkiye güya bağımsızdı o zamanlar. Rahmetli Özdemir çocuklarıyla beraber onlara da başsağılığı diliyorum orada başladılar, milli ve yerli oradan başladı.

İşte ilham kaynağı olan o olay İŞTE İLHAM KAYNAĞI OLAN O OLAY

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Kendisinin birçok insanın gelişiminde emeğinde kariyerinde katkıları vardır. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisi atılımının mimarlarından biridir.

Eski MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Makamı cennet olsun. Özdemir abimizi hem camiamıza çok yakın ve bize destek veren bizlere yön veren değerli bir abimizdi. Yerli ve milli sanayinin oluşturulmasında birçok çalışmada yön vermiş ve yol göstermiş bir abimizdir. Allah rahmet eylesin.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Başlatmış olduğumuz yerli ve milli teknoloji hamlesinde 72 yaşına kadar çalışmış, umudun özgüvenin simgesi olan bir isimdir. Kendileri tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar sayesinde Azerbaycan'ın kaderi değişmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisine Karabağ nişanını takmıştır. Yetiştirmiş olduğu nesil oğlu Selçuk Bayraktar dahil bir AR-GE ordusu kurduğunu düşünüyorum.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş: Haberi aldığımda çok üzüldüm. Havacılığa gönül vermiş olan insanların sevgi bağı olduğu bir isimdir. İşte bu nedenler önemli bir insandır ve nurlar içinde yatsın. Yattığı yer cennet olsun. Geride kalan yüce Türk milletinin evlatları onu daima anacaktır. Ülkemizin savunmasında büyük emekleri vardır." sözlerine yer verdi.

Türkiye Gönüllüler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut: Özdemir Bayraktar çok önemli bir değerdir. Çok azimli, çok kararlı, çok çalışan ve hedefe giden bir insandı. Biz onun vatan için millet için çok önemi projelerinin olduğunu 30 sene öncesinden biliyoruz. Bizler de yaptıklarına şahit olduk. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum.Selçuk Bayraktarın babası Özdemir Bayraktar vefat etti

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