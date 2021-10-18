Milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar vefat etti | İşte ilham kaynağı olan o olay

İLHAM KAYNAĞI EBABİL KUŞLARI

Ona da ilham olan şuydu. Kabe'yi yıkmak için Eblehe diye bir komutan Kabe üzerine yürüyor ve fillerle beraber uzun bir hikaye. Cenabı Hak ebabil kuşlarını gönderiyor ve o filleri ve askerleri yerle bir ediyorlar.

O askerlerin her birinin üzerine düşen nohut büyüklüğünde mermi diyelim benzeri havadan atıyor ve hepsi helak atıyorlar. O ebabil kuşları ona ilham oldu. Yani öyle bir uçak yapacağız ki ebabil kuşları gibi uçacak bu İHA'ların bugün yaptıkları gibi. O kafasını ona takmıştı.