Haluk Bayraktar'dan duygusal paylaşım! Özdemir Bayraktar son yolculuğuna nereden uğurlanacak?
Dünya tarihine geçen TB2 SİHA'ların akıl hocası BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün vefat etti. Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden duygusal bir tweet paylaştı. Bayraktar, babasının son yolculuğuna ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlanacağını kaydetti.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden duygusal bir tweet paylaştı. Bayraktar, babasının son yolculuğuna ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlanacağını kaydetti.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar dün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bayraktar'ın cenaze namazının bugün öğlen Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi.
Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden attığı bir diğer tweetinde ise duygulandırdı. Özdemir Bayraktar'ın 15 yıldır fabrikada yatıp kalktığını kaydeden oğul Bayraktar, "Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
"Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardır."
Özdemir Bayraktar (1949-2021)
Babam 15 yıldır fabrikada yatıp kalkıyordu. Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız.
Mekanın Cennet Olsun Babacım...
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