Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Angola Meclisi’nde önemli açıklamalar

Angola ile ilişkilerimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin bir nişanesi olan ziyaretimin her iki ülke açısından da hayırlı olmasını diliyorum.

Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimizin kurtuluş savaşını sevk ve idaresini yapan TBMM kurulduğu 1920 yılından bu yana karşı karşıya aldığı zorluklar karşısında yılmadan çalışmalarına devam etmiştir.

Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Milli birliğin ve milli beraberliğinin vücut bulduğu Angola Meclisini de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum.