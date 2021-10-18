Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Angola Meclisi'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinde gittiği Angola Meclisi'ne hitap etti. Türkiye'nin Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi. Türkiye'nin Angola başta olmak üzere Afrika'da birçok işbirlikleri yapacağını belirten Başkan Erdoğan, "Angola'nın bize yol arkadaşlığı yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinde gittiği Angola Meclisi'ne hitap etti.
''ÜLKE DEMOKRASİSİNİN TEMİNATI''
Ziyaretim Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması sebebiyle bir ilk yaşıyor.
Son üç ay içerisinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretler Türkiye-Angola ilişkilerinde yeni bir dönemin müjdecisidir. Önümüzdeki süreçte hem kaybedilen hem de her alanda işbirliğimizi geliştirmenin yollarını arayacağız. Angola'ya gelişimizden itibaren şahsıma ve heyetimize gösterilen teveccüh Angola makamlarının da aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor.
Angola ile ilişkilerimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin bir nişanesi olan ziyaretimin her iki ülke açısından da hayırlı olmasını diliyorum.
Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimizin kurtuluş savaşını sevk ve idaresini yapan TBMM kurulduğu 1920 yılından bu yana karşı karşıya aldığı zorluklar karşısında yılmadan çalışmalarına devam etmiştir.
Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Milli birliğin ve milli beraberliğinin vücut bulduğu Angola Meclisini de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum.
'TARİHİNDE SÖMÜRGECİLİK LEKESİ OLMAYAN BİR MİLLETİZ'
Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Angola ile Avrupa ve Asya Kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir.
Geçmişteki demokratik ve ekonomik sancıları tekrar yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır. Biz sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Buradaki temsilcileri başta olmak üzere tüm Angolalı kardeşlerimizin de aynı hissiyatın içinde olduğundan şüphe duymuyorum.
Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
Türkiye olarak Afrika Kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika Kıtasındaki tüm halkları ayrım yapmadan dostumuz olarak görüyor muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirirken Afrikalı kardeşlerimizin engin bilgilerinden de istifade etmeyi umuyoruz.
Kıta'nın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek maksadıyla burs programı düzenledik. 5 bin civarında Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 11 bin öğrenci ise Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor.
Türkiye Afrika'da 43 büyükelçiliği ile temsil faaliyetlerini yürütüyor. Ankara'da büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısı ise 37'ye ulaştı.
Türkiye Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır. Türkiye, tarihi, kültürü, insanı ile Afrika Kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin ve potansiyelinin bilincindedir. Türkiye, 33 milyonu bulan nüfusu, dinamik ekonomisi, vizyoner siyasi liderliği ile Angola'nın büyük, güçlü ve onurlu bir ülke olduğunun şuurundadır.
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