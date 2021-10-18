Son dakika: Başkan Erdoğan Angola’da! İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı: Hedef 500 milyon dolar

ANGOLA, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE KAPI OLACAK

Angola'nın Türk yatırımcılar için önemine işaret eden Lourenço, Türk yatırımcıların Angola'ya gelmesiyle diğer ülkelerde de ticaret ve yatırım yapma imkanı bulabileceklerinin altını çizdi.

Lourenço, "Afrika ülkeleri arasında Angola daha iyi ve modern olmaya çalışıyor. Türkiye'nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında iki ülke arasında eğitim, gümrük, tarım ve medya gibi farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.





BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, "Değerli dostumun daveti üzere gerçekleştirdiğim, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir." ifadesini kullandı.

Angola Devlet Başkanı Lourenço ile yaptıkları ikili görüşmede özelikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin kazandığı ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.

Üçüncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının katılacağını aktardı.

Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde ise yine İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin icra edileceğini dile getirerek, Angola Devlet Başkanı Lourenço'yu da zirvede görmeyi özellikle arzu ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Lourenço'nun gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılımından ayrıca memnuniyet duyacağını kaydetti.

"Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola'nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor." diyen Erdoğan, ikili görüşmede her alanda dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurguladı.

İkili ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirtiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara'da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır.

Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması noktasında Maliye Bakanlarımızın temasta oldukları da malumunuzdur. Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."

Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımların da insan ve ürün hareketliliğini artıracağını belirten Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum, 'Vize serbestisi konusunda, süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur' dedi." şeklinde konuştu.

Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı eliyle iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında iş birliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede iş birliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri, hele hele Türk Hava Yollarının artık uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda İstanbul-Luanda arası 7,5 saat. Dolayısıyla bu, işin ne kadar kolaylaştığını da ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında tüm Angola makamlarına teşekkür ediyorum. Bu heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum."

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.