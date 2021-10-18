Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da! İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı: Hedef 500 milyon dolar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Angola'da törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Lourenço, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarda yeni boyuta geçilmesi için imzaları attı. Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik. Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk." dedi. Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Öte yandan Afrika turu kapsamında Başkan Erdoğan, Angola'dan sonra Togo ve Nijerya'yı ziyaret ederek resmi temaslarda bulunacak.
Başkan Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
7 ANLAŞMAYI İMZALADIK! HEDEF 500 MİLYON DOLAR
"İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler ve ortak basın toplantısıyla Türkiye Angola arasındaki süreci adeta kayıtlara düşmüş oluyoruz. Görüşmemizin siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alanlarda 7 anlaşmayla birlikte teyit edilmiş olması aramızdaki ilişkilerin ne noktaya vardığını göstermesi bakımından da önem taşıyor."
'AFRİKA-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NU 21-22 EKİM'DE İSTANBUL'DA DÜZENLEYECEĞİZ'
Erdoğan, "Savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Son dönemde ilişkilerimizin kazandığı ivme sevindiricidir. Afrika'yla ilişkilerimizde, Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan-kazan gibi ilkeler temelinde her alanda bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 3. Afrika-Türkiye İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceğiz. Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanınızın katılacağını memnuniyetle öğrendim" ifadelerini kullandı.
THY, 13 EKİM'DEN İTİBAREN ANGOLA'YA DİREKT UÇUŞLARINA BAŞLADI
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;
"Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlığımızın neticesidir. Özellikle Türk Havayolları, bildiğiniz gibi 13 Ekim itibariyle Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."
"Vize konusunda atacağımız kolaylaştırıcı adımlarda insan ve ürün hareketliliğini arttıracaktır. Bu konuda değerli dostum, vize konusunda süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur dedi. Eğitim alanında, 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı eliyle işbirliğimizi daha da geliştirmeye hazırız."
Kovid-19 salgınına değinen Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanındaki işbirliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek ve kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede işbirliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.
'İHA'LARLA VE SİHA'LARLA ALAKALI TALEPLERİ OLMUŞTU'
İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği konusunda yönetilen soruya Başkan Erdoğan, "Özellikle teşekkür ediyorum. Savunma sanayi noktasında 3 ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette, özellikle İHA'larla ve SİHA'larla alakalı talepleri olmuştu. Bu konuları görüşelim demiştik. Daha sonra yine aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bazı görüşmeler yaptık. Tabi bu konuda Türkiye'nin son 19 yılda savunma sanayinde attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor. Biz bu konularda biliyorsunuz tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Savunma bakanlarımız birbirileriyle görüşme yapacak ve ona göre de adımları atacağız" diye cevap verdi.
KORKARSAK ZULÜM DEVAM EDER
Adil bir dünya konusunda yöneltilen bir soruya Başkan Erdoğan şöyle cevap verdi; "Birlikte adil bir dünya mümkün derken, bildiğiniz gibi Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Şu anda Angola'dayız. Angola, 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülkedir. Angola'nın dışında Afrika ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Adaletsiz bir yaklaşımın çok açık ortaya koyduğu neticelerden en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir ve Ruanda olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı zulmünü devam ettirmiştir. Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm, tüm Afrika'yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor, haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor."
ANGOLA DEVLET BAŞKANI LOURENÇO: GELECEK, TÜRKİYE VE ANGOLA İÇİN İYİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında başkent Luanda'daki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lourenço, ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.
Lourenço, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz ve bu iş birliğine çok güzel bir şekilde bakıyoruz. Gelecek, Türkiye ve Angola için iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Luanda seferlerine başladığını hatırlatan Lourenço, iki ülke ilişkilerinin 3 ay gibi kısa sürede hızla ilerlediğine dikkati çekti.
Lourenço, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada kabul ettiğimiz için onur duyuyoruz. Ben önce Türkiye'ye ziyarette bulunmuştum. 3 ay önce Ankara'daydım ve samimi bir şekilde dostluklarımızı pekiştirdik. Oradaki ziyaretimizde önemli iş birliği anlaşmaları imzaladık. Bu ziyarette de yine birkaç önemli anlaşmayı biraz önce imzaladık." diye konuştu.
THY'nin Luanda seferlerini haftada 2 kez düzenleyeceği bilgisini paylaşan Lourenço, bu seferlerin Angola için çok önemli olduğunu ve iki ülke insanlarını birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.
ANGOLA, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE KAPI OLACAK
Angola'nın Türk yatırımcılar için önemine işaret eden Lourenço, Türk yatırımcıların Angola'ya gelmesiyle diğer ülkelerde de ticaret ve yatırım yapma imkanı bulabileceklerinin altını çizdi.
Lourenço, "Afrika ülkeleri arasında Angola daha iyi ve modern olmaya çalışıyor. Türkiye'nin buraya gelmesiyle iki ülke için kazanımlarımız olacağı gibi bölgedeki diğer ülkelerde de üretim ve satış yapabileceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'ın Angola ziyareti kapsamında iki ülke arasında eğitim, gümrük, tarım ve medya gibi farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, "Değerli dostumun daveti üzere gerçekleştirdiğim, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir." ifadesini kullandı.
Angola Devlet Başkanı Lourenço ile yaptıkları ikili görüşmede özelikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin kazandığı ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.
Üçüncü Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanının katılacağını aktardı.
Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde ise yine İstanbul'da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinin icra edileceğini dile getirerek, Angola Devlet Başkanı Lourenço'yu da zirvede görmeyi özellikle arzu ettiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, Lourenço'nun gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da katılımından ayrıca memnuniyet duyacağını kaydetti.
"Afrika kıtasıyla ilişkilerimizde Angola'nın en önemli ortaklarımızdan biri olması bizleri bilhassa memnun ediyor." diyen Erdoğan, ikili görüşmede her alanda dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesi yönündeki iradeyi teyit ettiklerini vurguladı.
İkili ticaret hacminin, gerçek potansiyelinin oldukça gerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"2020 yılı 177,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz bu yılın sekiz ayı itibarıyla yaklaşık 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinizde belirtiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara'da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazılarının Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları, karşılıklı yatırımların artmasına vesile olacaktır.
Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması noktasında Maliye Bakanlarımızın temasta oldukları da malumunuzdur. Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum."
Vize meselesinde atılacak kolaylaştırıcı adımların da insan ve ürün hareketliliğini artıracağını belirten Erdoğan, "Bu konuda değerli dostum, 'Vize serbestisi konusunda, süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur' dedi." şeklinde konuştu.
Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı eliyle iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında iş birliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede iş birliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri, hele hele Türk Hava Yollarının artık uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda İstanbul-Luanda arası 7,5 saat. Dolayısıyla bu, işin ne kadar kolaylaştığını da ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanının şahsında tüm Angola makamlarına teşekkür ediyorum. Bu heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum."
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Lourenço, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.
Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Başkan Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
30 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞ OLACAK
Başkan Erdoğan bu temaslarıyla birlikte Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olacak.
Afrika'ya yaptığı son turunu geçen sene Cezayir, Gambiya ve Senegal'e düzenleyen Başkan Erdoğan'ın, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir adımı oluşturuyor.
MECLİS'E SESLENECEK
Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönlerini etraflıca ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ziyaretim sırasında Angola Meclisi'ne de hitapta bulunacağım. Başkent Luanda'da gerçekleşecek iş forumu, iki ülke özel sektör temsilcilerini bir araya getirecektir. İkili ilişkilerimizin savunma ve güvenlik boyutlarında da önemli adımlar atacağız. Batı Afrika turumuzun ikinci durağında ise Togo'da olacağız. Değerli dostum Cumhurbaşkanım Faure Gnassingbe 2014 yılındaki göreve başlama törenime iştirak etmişti. Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakalanmasına vesile oldu. Lome Büyükelçiliğimizi 1 Nisan itibariyle faaliyete geçirdik. Böylece Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e yükseldi. Togo'da yapacağımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı da ele alacağız. Togo Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sayın Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı George Weah ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Hem Burkina Faso hem de Liberya cumhurbaşkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğim."
Başkan Erdoğan, Afrika turunun son durağının İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D8'in önemli üyelerinden Nijerya olacağını bildirdi.
Bu ziyaretinde Türkiye-Nijerya ilişkilerini, her boyutta nasıl daha ileri taşıyabileceklerine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, "Nijerya, geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmi ile Sahra Altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Nijerya ile askeri, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında gelişmiş ilişkilere sahip olduğumuzu da hatırlatmak isterim." dedi.
Erdoğan, "Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Kıtada gün geçtikçe genişleyen diplomatik ağımızla 2020 yılı sonu itibariyle 25 milyar doları geçen ticaret hacmimizle Türkiye, Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor. Maarif Vakfı Okulları, Yunus Emre Kültür Merkezleri, Türk Kızılay'ı, TİKA gibi kurumlarımızın çalışmaları da Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprülerimizi sağlamlaştırıyor." diye konuştu.
3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu seyahatinin hemen ardından 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, 17-18 Aralık'ta da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.
Böylece ilkini 2008 yılında İstanbul'da, ikincisini 2014 yılında Malabo'da düzenledikleri ortaklık zirvelerini kurumsallaştırmış olacaklarını dile getiren Erdoğan, "21. yüzyılda, Afrika kıtasının rolünün belirleyici olacağı inancıyla kıta ile ilişkilerimizi kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletmek istiyoruz. Biz Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenlerini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmeye çalışanlardan da değiliz. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte başarmak, birlikte yürümek arzusundayız." değerlendirmesini yaptı.
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