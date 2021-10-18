Bekar Deresi’ndeki koku vatandaşı isyan ettirdi! Eski Haliç’e dönüyor

Çengelköy'de ikamet eden Latif Özenler, "Çengelköy'ümüzün bu tarz bir manzarayla yaşıyor olması hatalı. Bunun düzeltilmesi için gereken mecralara birçok kişi bilgi vermiştir ama ne yazık ki hala düzeltilmedi. Bildiğimiz bazı inşaatlar var. Beylerbeyi tarafından buraya kadar arıtma tesissi yapılıyor diye. Fakat sonuç alınamıyor. Onun için pervanelerle koku sorununu çözmeye çalışıyoruz. Gerekli işlemin yapılması için yetkili mercilerin aksiyon almasını bekliyoruz.