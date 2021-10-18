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Bürokrasi Kılıçdaroğlu'nu takar mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Bürokrasi Kılıçdaroğlu’nu takar mı?

Polisten çiftçiye kadar adeta halkın her kesimini tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de bürokratları hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan tarafından tepki gördü. Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini kaleme alan Kaplan, "Kılıçdaroğlu daha iktidar hayalleri kurarken bile bu kadar tehditkâr ise gerisini siz düşünün." ifadelerine yer verdi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehditleri tehdit etmesini eleştirdi. Devletin polisi başta olmak üzere, öğretmenleri ve hatta çiftçileri bile tehdit eden Kılıçdaroğlu son skandalıyla tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kaleme alan Hilal Kaplan, "Kılıçdaroğlu, daha iktidar hayalleri kurarken bile bu kadar tehditkâr ise gerisini siz düşünün." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Bürokrasi, Kılıçdaroğlu'nu takar mı? yazası

Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye yönelik faiziyle iade edilmesini ve cirosu 240 binin altındaki esnafın vergiden muaf tutulmasını içeren düzenleme AK Parti öncülüğünde meclisimizden geçti. Ancak CHP herhangi bir pozitif gündemin dile getirilmesine karşı olduğu için bugün de yine tehdit dili ile bürokratları hedef aldı.

CHP, başından beri halkın teveccühü ile iktidar olamadığı için sandıkta elde edemediği gücü sivil ve askerî bürokrasiyi yönlendirerek kullanmayı başarmıştır. 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a giden süreçte Erdoğan liderliğinde AK Parti bu kokuşmuş bürokratik vesayeti kırdığı için CHP'nin Erdoğan'la da AK Parti ile de derdi büyük. Zira kendisi CHP tarihinde bürokraside en az karşılığı olan CHP lideri olabilir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, devlete hizmet eden bürokratları AK Parti'ye mesafe koymaları, aksi takdirde yargılanacakları yönündeki paylaşımı da bu minvalde okunmalı. Yine hiçbir kanıt göstermeden "Önümüze gelene bin tekme" şeklindeki çizgisini siyaset sanan bir densizlik.

Daha önce AK Parti'ye oy veren çiftçileri "iki elim yakanızda olacak" diye tehdit eden, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ordumuza destek için Hatay sınıra giden sanatçılara "rezil güruh" diye hakaret eden, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmada "İktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem" diyerek öğretmenleri aşağılayan Kılıçdaroğlu, en sonunda kıyım listesine bürokratları eklemiş oldu. Kılıçdaroğlu, daha iktidar hayalleri kurarken bile bu kadar tehditkâr ise gerisini siz düşünün.

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