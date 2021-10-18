Bürokrasi Kılıçdaroğlu’nu takar mı?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehditleri tehdit etmesini eleştirdi. Devletin polisi başta olmak üzere, öğretmenleri ve hatta çiftçileri bile tehdit eden Kılıçdaroğlu son skandalıyla tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kaleme alan Hilal Kaplan, "Kılıçdaroğlu, daha iktidar hayalleri kurarken bile bu kadar tehditkâr ise gerisini siz düşünün." ifadelerine yer verdi.