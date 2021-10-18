Dev gemi Çanakkale Boğazı'nda! 60 metre batırılacak
Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Marshall Adaları bayraklı platform taşıyan Albatross isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarına geldi. Üzerindeki platform ile 130 metre yükseliğe ulaşan gemi bekleme sürecine girecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçmesi için platform 60 metre suya batırılacak.
Marshall Adaları bayraklı dev platform taşıyan gemi, Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Geçiş için boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılırken, geminin üzerindeki platformun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçemeyeceğinden dolayı suya indirilerek yaklaşık 60 metre denize batırılacağı bildirildi.
Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Tekirdağ'daki Botaş Marmara Ereğlisi Limanı'na giden, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli gemi, bugün sabah saat 08.15'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'Albatross' isimli geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma13' ve 'Kurtarma15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
60 METRE BATIRILACAK
Üzerindeki dev vinçle birlikte deniz yüzeyinden yaklaşık 130 metre yüksekliğe varan gemi, tamamlanmasına sayılı günler kalan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçemeyeceği için Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyü açıklarında bekletiliyor.
Üzerindeki Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli burada suya indirilecek ve yaklaşık 60 metreye kadar suya batırılarak yarın sabah saatlerinde köprünün altından geçişi sağlanacak.
Platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi(Faz 3) projesi İkmal' inşaatında kullanılacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?
- 3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...
- Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
- Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...
- Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? Resmi açıklama geldi
- 6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!
- YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
- Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?
- Üniversite adayları dikkat! YKS 2. ek tercih son gün! YKS 2. ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tercih ücreti...
- Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 18 Ekim! Ekim ayı evde bakım maaşı kaç ilde yattı?
- Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim? 18 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir?