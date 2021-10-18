CHP’nin ideal bürokratı kim olabilir?

Polisten çiftçiye kadar adeta halkın her kesimini tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de bürokratları hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan tarafından tepki gördü. Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini kaleme alan Kaplan, "Kılıçdaroğlu daha iktidar hayalleri kurarken bile bu kadar tehditkâr ise gerisini siz düşünün." ifadelerine yer verdi.

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