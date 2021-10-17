Ayazağa’daki 49 dönümlük İETT arazisi satışa çıkarıldı



İhaleyle ilgili teklif mektuplarının 27 Ekim tarihine kadar idareye teslim edilmesi gerektiği ifade edilirken isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri istendi.