Ayazağa’daki 49 dönümlük İETT arazisi satışa çıkarıldı
GÜNDEM Sabah
Varlıklarını bir bir elden çıkaran CHP'li İBB yönetimi, şimdi de Ayazağa İETT Garajı’nı satıyor. Çoğu yeşil alandan oluşan arazinin tahmini bedeli 1 milyar 200 milyon TL.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Ayazağa'daki 49 dönümlük İETT garajını satılığa çıkardı.
Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 parselde yer alan 49 bin 360.29 metrekare olan garajın ihale şartnamesinin ise İBB Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği'nden 25 bin TL artı KDV karşılığında temin edilebileceği belirtildi.
İhaleyle ilgili teklif mektuplarının 27 Ekim tarihine kadar idareye teslim edilmesi gerektiği ifade edilirken isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri istendi.
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