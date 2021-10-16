CHP’nin trollerinden TÜGVA’ya yönelik iğrenç tehdit ve hakaretler! ’’İstedikleri nesil’’

Etki ajanlarının operasyonu ve CHP'nin bayraktarlığıyla TÜGVA sosyal medya trollerinin hedefi haline geldi. FETÖ'cü hesaplar ve peşinden giden troller, mesnetsiz iddialarla yetinmeyip TÜGVA'ya yönelik hakaret ve tehdit dolu tweetler paylaşmaya başladı.