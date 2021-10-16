CHP'nin trollerinden TÜGVA'ya yönelik iğrenç tehdit ve hakaretler! ''İstedikleri nesil''
Son dakika haberleri... FETÖ'cü hesapların ortaya attığı ve CHP'li isimlerin bayraktarlığını yaptığı TÜGVA'ya yönelik iftira kampanyası, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayrıştırıcı diliyle tehdit ve hakarete vardı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, TÜGVA'ya yönelik trol hesaplar tarafından paylaşılan hakaret ve tehdit dolu mesajları paylaşarak, ''Buyurun bize saldıran ve istedikleri nesil'' dedi. Provokatörler o denli ileri gitti ki TÜGVA binasını bombalamakla tehdit etti.
Etki ajanlarının operasyonu ve CHP'nin bayraktarlığıyla TÜGVA sosyal medya trollerinin hedefi haline geldi. FETÖ'cü hesaplar ve peşinden giden troller, mesnetsiz iddialarla yetinmeyip TÜGVA'ya yönelik hakaret ve tehdit dolu tweetler paylaşmaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hedef gösterdiği TÜGVA'ya yönelik sosyal medyada trol saldırısı başlatıldı. İplerinin kimlerin elinde olduğu malum olan hesaplar, ağza alınmayacak ifadeler kullanarak açıkça tehditte bulundu.
TÜGVA BİNALARINI BOMBALAMA TEHDİDİ!
Provokatörlerden bazıları TÜGVA binalarını bombalamakla tehdit etti.
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, TÜGVA'ya saldıran trol ordusundan örnekler vererek paylaşımına, ''Buyurun bize saldıran ve istedikleri nesil'' notunu düştü.
İşte o iğrenç tweetler:
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