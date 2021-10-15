Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li çıktı! Yaralı polis ölümün pençesinde CHP'li maganda kaçak
Kocaeli'de trafik polislerinin durdurduğu yakalama hacizli olan otomobil, polis memurunu 30 metre sürükleyerek olay yerinden kaçtı. TBMM araç giriş kartı bulunan aracın CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.
Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi.
Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.
TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU
Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.
Sabah'ın haberine göre park halinde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulunan araç içerisinde yapılan aramada Türkiye Büyük Millet Meclisi araç giriş kartı bulundu.
CHP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ ÇIKTI
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın yapılan tetkiklerinde sağ omuzunda kırık olduğu ve sağ dirseğinde çatlak olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu'nun CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yaptığı öğrenildi.
Otomobili terk ederek kaçan Sadıkoğlu'nun arandığı öğrenildi.
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