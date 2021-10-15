Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP’li çıktı! Yaralı polis ölümün pençesinde CHP’li maganda kaçak

Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi. Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi.

Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.