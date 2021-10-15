Son dakika: PKK’da çözülme büyüyor! Üst düzey terörist teslim oldu

Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışması kapsamında PKK'nın sözde alan sorumlusu bir terörist teslim oldu.

SURİYE'DE GÖREV ALIYORDU

PKK'nın sözde sorumlusu ikna edilerek teslim oldu.

Güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya götürülen teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi.

2 GÜNDE 13 TERÖRİST...

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açılmada, Mehmetçiğin teröristlere göz açtırmadığı belirtildi.

Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.