Son dakika: Ümit Özdağ’a "suikast" iddiası dedikodu çıktı! Bu bilgi doktor tarafından verilmiş
Son dakika haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir programda bir örgüt tarafından kendisine suikast yapılacağı bilgisini öğrendiğini, bununda devlet tarafından gizlendiği açıklamasında bulunmuştu. Özdağ'a yönelik bir suikast olabileceğini söyleyen kişinin Esenler'de görev yapan Kadın Doğum Uzmanı N.Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.
Terör örgütü tarafından suikast yapılacağını iddiasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bu bilginin bir doktor tarafından verildiği, doktorun da bunu kalabalık bir ortamda dedikodu yapılırken duyması üzerine Özdağ'a aktardığı ortaya çıktı.
NE ÖRGÜT VAR NE DE PLAN
Kadın doğum uzmanın N.Y. konuyla Haziran ayında verdiği ifadesinde; bir buçuk ay önce kalabalık ortamda tanımadığı bir kişinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı kastederek "Bu da herhalde İsrail'e çalışıyor, buna da bir şeyler olabilir" şeklindeki konuşmayı duyduğunu, konuşmayı da oradan ayrıldıktan sonra Özdağ ile yakın olduğunu bildiği ve yeni teşkilatlanmasında Tarsus Sorumlusu olan G. G'ye telefonla arayarak anlattığını ifade etti.
Telefonda G. G.'ye "Ümit Başkanla alakalı suikast muhabbetleri dönüyor, sizin haberiniz var mı? Yoksa başkana iletin haberiniz olsun" dediğini, ayrıca Ümit Özdağ'a whatsaptan mesaj atarak uyardığını belirtti.
G.G.'de ifadesinde; N.Y.'nin kendisini "Abi çok önemli" diyerek önce WhatsApp'dan mesaj attığını daha sonrada aradığını söyledi. Telefonda kendisine Ümit Özdağ'a suikast düzenleyecekler dikkat etsin dediğini, ben de kim düzenleyecek, donesi olup olmadığını sorduğumda, 'Sen Ümit hocama söyle, onun istihbarat kanadı geniştir, ne demek ister anlar' diyerek telefona kapattığını ifade etti.
G.G., N.Y.'yi bu söylediklerinden 5 dakika sonra tekrar aradığını, suikast olayı ile ilgili Ümit Hocaya bilgi vereceğini, ancak done lazım ne sunacağını bilmediğini, yine aynı şekilde Ümit Özdağ'a suikast düzenleyeceklerini, sen ona söyle onun istihbarat kanadı geniştir diyerek telefonu kapattığını söyledi.
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