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Son dakika: Hakkari Valiliği duyurdu: 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı! İşte nedeni...

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Son dakika: Hakkari Valiliği duyurdu: 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı! İşte nedeni...

Hakkari'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri, hava yolları acenteleri ve bilet satış noktalarında bilet satışının yapılmayacağı bildirildi. Peki, bu yasak neden geldi? Hakkari Valiliği detayları açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ | Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il sınırlarında ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

BİLET SATIŞI YASAKLANDI

Düzenlemeye göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılmayacak.

"ŞARTLI" BİLET SATIŞI

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRECEK

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

BELGE ŞARTI

Kentte veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

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