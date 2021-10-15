Son dakika: Hakkari Valiliği duyurdu: 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı! İşte nedeni...

BİLET SATIŞI YASAKLANDI

Düzenlemeye göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılmayacak.

"ŞARTLI" BİLET SATIŞI

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.