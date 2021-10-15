Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TOPLAMDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari'de 1, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.