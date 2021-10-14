İçişleri Bakanı Süleymen Soylu: Sosyal medyada manipule edenlerin yüzde 69’u bot hesaplardır

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ORTAYA KOYDUĞU DEĞİŞİM BİR LİDERLİK ÖRNEĞİDİR"

Bakan Soylu, Türkiye'nin 20. yüzyılın başında verdiği Kurtuluş Savaşı'nı ve güzel Cumhuriyeti kurmasını güçlü bir liderliğe borçlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rahmetli Menderes, Türkiye tarihinde önemli bir değişim ve liderlik ortaya koymuştur. Bedelini de canıyla ödemiştir. Hesabi olsaydı belki bu olmazdı. Liderler hesabi değildir. Rahmetli Özal bir liderlik ortaya koymuştur ve Türkiye'de pek çok alanda kendi deyimiyle 'transformasyon-zihniyet dönüşümü' gerçekleştirmiştir. Buradaki genç arkadaşlarımıza 'z kuşağı' diye güzellemeler yaparak ipotek koymaya çalışan birileri belki bu tarifimi anlamayacaktır ama 21. yüzyılın başından itibaren Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu değişim bir liderlik örneğidir. Hem de güçlü bir liderlik. Bunu otoyollar, şehir hastaneleri, hızlı trenler, havalimanlarını kastederek söylüyor değilim. İşin o tarafı çok güçlü ve çok başarılı bir yöneticilik ürünüdür. Asıl mesele, 10 yılda bir darbe bekleyen bir ülkede iyi bir sistem kurabilmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir sistem kurabilmek. 'Doğu'nun makus talihi değişmez' cümlesine terk ettiğimiz Doğu ve Güneydoğuyu bugün terörden arındırılmış ve otelleri lebalep dolu bir cazibe merkezi haline getirebilmek. 60-70 yıl önce uçak üretmiş veya prototip bir otomobil üretmiş insanları neredeyse linç etmiş bir vesayeti tasfiye edip bugün insansız hava araçları teknolojisinde küresel liderliğe oynamak. Yazılım ihraç eden bir ülke haline geldik. Basit gazete manşetleriyle o da olmazsa IMF memurlarıyla terbiye edilen bir ülkeyi, bugün her türlü baskıya dayanan istikrarlı bir ülke haline getirebilmek."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KARAR ALMA SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAKTADIR"

Bakan Soylu, bugün sosyal medyada ya da basında siyasetle ilgili olarak karşılaşılan tartışmaların neredeyse tamamının esasen bu liderliği değil, bu değişimi kıskanmakla ilgili olduğunu söyledi. Soylu, "Bu değişimin son ve en büyük halkası olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet modeli ekseninde oluşturulmaya çalışılan iklim, 21. yüzyılda Türkiye'nin yaşadığı bu değişime, Batı'yı vizyonsuz ve yönsüz yakalamışken, elimize geçen fırsatı elimizden almaya çalışmakla ilgilidir. " ifadelerini kullandı.