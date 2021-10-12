CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor! Melik Yiğitel’den A Haber’de ’Siyasi cinayet’ deşifresi

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yiğitel, "Ben şimdi bir bölüm okuyacağım, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 günlük ziyaret için geldiği İzmir'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki basın temsilcisi ve köşe yazarlarıyla Seferihisar'da akşam yemeğinde buluştu. Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlı, "İktidar (AK Parti), iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor o yüzden siyasi cinayetler olabilir.' Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması olarak düşünebilirsiniz ama değil. 13 Mart 2016'da böyle bir açıklama yapmış. Bu ilk değil. "Burada amaç nedir? Bir korku siyaseti pompalamak mı, otorite boşluğu var algısı yaratmak mı?" şeklinde konuştu.

TARİHLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi uluslararasında zor duruma sokmak için kasıtlı olarak yaptığı açıklamaları tarihleriyle sıraladı.