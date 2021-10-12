CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor! Melik Yiğitel'den A Haber'de 'Siyasi cinayet' deşifresi
A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' sözlerini değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son yıllarda 'kaygı' ve 'endişe' üzerine birçok açıklaması olduğunu belirten Yiğitel, 'sisyasi cinayet' ifadelerinin de yeni oladığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' ifadelerini ilk olarak 2016'da kullandığı ortaya çıktı.
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için skandal açıklamalara devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin özellikle uluslararası alanda Türkiye'ye zarar verdiğini belirten Yiğitel, "Burada amaç nedir? Bir korku siyaseti pompalamak mı, otorite boşluğu var algısı yaratmak mı?" dedi.
A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yiğitel, "Ben şimdi bir bölüm okuyacağım, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 günlük ziyaret için geldiği İzmir'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki basın temsilcisi ve köşe yazarlarıyla Seferihisar'da akşam yemeğinde buluştu. Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlı, "İktidar (AK Parti), iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda. Çünkü gitmenin kendisi açısından maliyetini çok iyi biliyor o yüzden siyasi cinayetler olabilir.' Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması olarak düşünebilirsiniz ama değil. 13 Mart 2016'da böyle bir açıklama yapmış. Bu ilk değil. "Burada amaç nedir? Bir korku siyaseti pompalamak mı, otorite boşluğu var algısı yaratmak mı?" şeklinde konuştu.
TARİHLERİ TEK TEK AÇIKLADI
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi uluslararasında zor duruma sokmak için kasıtlı olarak yaptığı açıklamaları tarihleriyle sıraladı.
Yiğitel, "2016'da bir kere buna kalkışılmış. Başları sıkıştığında bu duruma sarılmışlar. Devamında belirli tarihlerde sürekli kaygı ve endişeyi ifade etmiş Kemal Bey." ifadelerine yer verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır bu şekilde açıklamalar yaptığını belirten Yiğitel, "23 Mayıs 2014'ten beri bunu kullanıyor. Bu tarihte Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret eden Kemal Bey, "Erdoğan ülkeyi ateşe atıyor. Müthiş bir kutuplaşma var. Türkiye'nin geleceğinden çok ama çok kaygılıyım" demiş." dedi.
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel tek tek sıraladı;
6 Ağustos 2014. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda, 'Seçim güvenliği konusunda çok kaygılıyım. Seçim güvenliği yok' diyor.
9 Eylül 2015. Muharrem Sarıkaya'ya verdiği röportajda; "Bu ortamda seçimin nasıl yapılacağını dile getiren kaygılar var. Ben de oldukça kaygılıyım."
27 Ağustos 2021'de bir tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu , "Ülkem için çok kaygılıyım" ifadelerine yer verdi.
8 Şubat 2021'de bir mülakat veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliği taleplerinin demokrasiyi güçlendirmek yerine otoriterliği güçlendirmek yönünde olacağından endişe duyuyorum." İfadelerini kullandı.
"ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİ SÖZLER"
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
Kemal Bey'de 2014'ten beri 'endişe' ve 'kaygı' hali var ancak zemin yok. Bir bilgi ve belgeye dayanarak söylüyorsanız İçişleri Bakanlığı'na gider anlatırsınız. Ama delil yoksa bu siyasi söylemdir. Korku pompalamaya çalışılıyor.
Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir şey söylemişti; "Bu ülkede can ve mal güvenliği yok."
Cumhuriyetle yaşıt bir partinin Genel Başkanısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna talip olduğunu belirten biri söylediklerine dikkat etmeli. O gün can ve mal güvenliği dedi. Doğal olarak ülkeye yatırım yapmak isteyenler içerideki duruma bakarak karar veriyor. İnsanlar buraya yatırım yapmak için reyting kuruluşlarına araştırma yaptırıyor. Gidişata bakılıyor ve karar veriliyor. Türkiye'nin 2. büyük partisinin genel başkanı "ülkede can ve mal güvenliği yok" demişse kafanızda soru işareti oluşmaz mı? Sonra da "siyasi cinayet" sözü geliyor. Bunlar çok tehlikeli söylemler.
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