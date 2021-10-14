1 Temmuz 2022'den itibaren başlıyor
Binaların yıkım işleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yeni düzenleme yapıldı. 1 Temmuz 2022’den itibaren, müteahhitlere binaların yıkımı için ‘Yıkım Planı’ hazırlaması ve işe başlamadan önce ‘Yıkım Ruhsatı’ alması zorunluluğu getirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle binaların yıkım işleri için 1 Temmuz 2022'den itibaren, müteahhitlere binaların yıkımı için 'Yıkım Planı' hazırlaması ve işe başlamadan önce 'Yıkım Ruhsatı' alması zorunluluğu getirildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yıkım için ilk kez yapılan mevzuat düzenlemesiyle, afetler nedeniyle hasar gören binalar, riskli yapı tespitine müteakip acilen yıkılması gereken binalar ile idarelerce acilen yıkılması gereken kaçak binalar hariç tüm binaların yıkımı bu kurallara tabi olacak.
YETERLİLİK ARANACAK
Yönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. Ancak patlatma ile yıkılacak binalar hariç bina yüksekliği 21.50 metreden az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı ile yapılan yıkımlar ve 21.50 metreden yüksek binaların yıkımı için ayrıca 'yıkım fenni mesulü'nün görev yapması zorunlu olacak.
Binaların, yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekecek. Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkıma geçilmeyecek.
Kültür veya tabiat varlığının etkileşim sahasında yer alan bir yapının yıkımında, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan uygun görüş alınacak.
VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK
Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek, yıkım planı hazırlanacak. Yıkıma başlama süresi ruhsat tarihinden itibaren bir ay olacak.
İdare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirecek. Müteahhit, yıkım sırasında ortaya çıkacak her türlü atığın geri kazanımını, atık yönetimini sağlamakla yükümlü olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizisi ne zaman çıkacak?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Uzmanından "Elinizi çabun tutun" uyarısı! Bu senenin sonuna kadar...
- Hedef Holding halka arz hangi bankalarda? Hedef halka arz eşit mi oransal mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi askerlik yeri nereden öğrenilecek? Sınıflandırma sonuçları...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Ocakta asgari ücret zam tahmini! En az yüzde 20 beklentisi…
- Dolar kuru 14 Ekim 2021! Bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru ile güncel dolar ve euro fiyatı!
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
- Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı
- YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
- Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?
- Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum çekiliş kazananlar isim listesi belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı (parası) 14 Ekim’de yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?