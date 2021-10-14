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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas’la görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

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