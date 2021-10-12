İşte CHP'nin trol ordusunda yer alan yeni isimler! FETÖ'den İBB'ye kadar şaşırtan detaylar...
Türkiye'de yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonlarının arkasında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapının çıkmasının ardından çete içinde bulunan FETÖ ile bağlantılı Furkan Güngör ve CHP'de görev alan Ümit Kaya dikkatleri çekmişti. CHP'nin yeni trol ordusunda ise dikkat çeken çok sayıda yeni isim var. İlişkiler İBB Başkanı İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun'a kadar uzanıyor. İşte o isimler...
Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu.
TROL HESABIN ARKASINDAN HANGİ CHP'Lİ ÇIKTI?
CHP'nin sosyal medyada tag (etiket) denilen gündem çalışmalarını başlatan, AK Partili siyasetçiler, devlet kurumları hakkında iftira ve çarpıtma haberleri paylaşan hesapların başında "profesorfacia" adlı hesap geliyor.
CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapının başında olan derin FETÖ bağlantılarında Furkan Güngör ve Ümit Kaya organize çalışıyorlar.
Profesorfacia adlı hesabı Faruk Davarcı adlı biri kullanıyor ve Faruk Davarcı da Adana Seyhan CHP Öbek örgütlenmesinden sorumlu kişi. Ayrıca Faruk Davarcı'nın 400 kişilik bir troll ağını kontrol ettiği, itibar suikastlerinde yorum yazdırdığı, rt ve fav için kullandığı iddia ediliyor. Faruk Davarcı geçmişte terör örgütü DHKP-C sempatizanlığı ile de biliniyor.
SİCİLİ KABARIK TROLÜN HANGİ CHP'LİNİN YEĞENİ?
CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için çalışan ve son dönemde muhafazakar yapılar, AK Parti ve MHP hakkında birçok manipülatif içeriği paylaşan "Yurtttan Sesler" isimli Twitter hesabını ise Furkan Güngör ve Ümit Kaya ile düzenli görüşen özellikle de İBB ile alakalı tüm çalışmalarda Ümit Kaya ile ortak hareket eden Bahadır Başer isimli biri kullanıyor.
Bahadır Başer CHP Bolu eski İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Nihat Başer'in yeğeni.
Takvim'e konuşan kişinin iddiasına göre "Bahadır Başer'in bir hosting firmasında çalıştığı ve bu firmanın teknik imkanlarıyla troll ağının oluşmasında büyük katkısı var. Bahadır'ın twitter adresi @lumpenproleter, Bahadır bir suç makinası adam yaralamadan tutun kamu malına zarara kadar birçok fiili işlemiş biri" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Furkan Güngör ile çalıştığını itiraf eden kişinin iddialarına göre, Furkan Güngör'ün yakın arkadaşı ve Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun tarafından trolleri yönetmekle görevlendirilen İBB çalışanı Ümit Kaya'nın koordine ettiği hesaplardan biri de @halkin_belediye adını kullanan kişi.
Bu hesabın, CHP'nin kurumsal hesaplarından paylaşılamayan manipülatif içerikleri yayması için kullanıldığını söylenirken, hesabın arkasındaki ismin de Ozan Balık olduğu belirtildi.
Ozan Balık'ın bir dönem CHP milletvekili Rafet Zeybek'in eski danışmanlığını yaptığı ancak bu görevinin maaş alması için göstermelik olduğu asıl işinin troll ağını organize etmek olduğu ileri sürüldü. Daha sonra milletvekili danışmanlığından ayrıldığı, Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ozan Balık'ın ana işinin trol ağını yönetmek olduğu, bu işini de bankamatik memuru olarak perdelediği belirtiliyor. CHP'nin son dönemde kullandığı bu yöntemle maddi kaynakların trol ağına aktarıldığı kaydediliyor. Ozan Balık terör örgütü propagandası yapma ve silahlı terör örgütü üyeliğinden de yargılandığı da iddia ediliyor.
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