İşte CHP’nin trol ordusunda yer alan yeni isimler! FETÖ’den İBB’ye kadar şaşırtan detaylar...

Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu.

TROL HESABIN ARKASINDAN HANGİ CHP'Lİ ÇIKTI?

CHP'nin sosyal medyada tag (etiket) denilen gündem çalışmalarını başlatan, AK Partili siyasetçiler, devlet kurumları hakkında iftira ve çarpıtma haberleri paylaşan hesapların başında "profesorfacia" adlı hesap geliyor.

CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapının başında olan derin FETÖ bağlantılarında Furkan Güngör ve Ümit Kaya organize çalışıyorlar.

Profesorfacia adlı hesabı Faruk Davarcı adlı biri kullanıyor ve Faruk Davarcı da Adana Seyhan CHP Öbek örgütlenmesinden sorumlu kişi. Ayrıca Faruk Davarcı'nın 400 kişilik bir troll ağını kontrol ettiği, itibar suikastlerinde yorum yazdırdığı, rt ve fav için kullandığı iddia ediliyor. Faruk Davarcı geçmişte terör örgütü DHKP-C sempatizanlığı ile de biliniyor.

SİCİLİ KABARIK TROLÜN HANGİ CHP'LİNİN YEĞENİ?

CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri için çalışan ve son dönemde muhafazakar yapılar, AK Parti ve MHP hakkında birçok manipülatif içeriği paylaşan "Yurtttan Sesler" isimli Twitter hesabını ise Furkan Güngör ve Ümit Kaya ile düzenli görüşen özellikle de İBB ile alakalı tüm çalışmalarda Ümit Kaya ile ortak hareket eden Bahadır Başer isimli biri kullanıyor.

Bahadır Başer CHP Bolu eski İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Nihat Başer'in yeğeni.