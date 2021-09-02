CHP'li İBB’ye bağlı İSPARK batıyor! Zararı 100 milyon liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK, son iki yıldır her geçen gün batmaya doğru ilerliyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu zararın 100 milyon TL olduğunu açıkladı. Göksu, "33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıkladı.
Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki birçok otobüs, tramvay ve metrobüs ile ilgili arıza haberlerinin gündeme geldiğini anlattı.
"İSPARK NEDEN ZARAR EDER?"
"İstanbul Kart" ve "Hamidiye Su" ile ilgili haberlerinde sorun teşkil ettiğini söyleyen Göksu, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerinden birisi olan İSPARK ile ilgili olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu ifade eden Göksu, şöyle devam etti:
"AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde, yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon, 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum, 2020 yılı, yani 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Sakın 'pandemi' demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi, sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz?"
Göksu, İSPARK'ın zarar etmenizin sebeplerini şu şekilde sıraladı: "Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"
Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı, sırf algı yapmak için "Nasıl zarar eder?" dediği İSPARK'ı sadece 2020 yılında 100 milyon lira zarar ettirdi. pic.twitter.com/JfEuZgIwUa— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 1, 2021
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