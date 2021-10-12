CHP’li İBB’den Halk Ekmek üzerinden algı oyunu! Hadımköy’deki fabrikayı neden kiralamaya çalışıyorlar?

1994'ten sonra halk ekmeğin İstanbul'da kent ve kentlinin çok önemli bir gıda maddesi haline geldiğini belirten Tevfik Göksu, "1994 yılında 250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek bizim dönemimizde büyük tesislerle, yatırımlarla beraber 2,5-3 milyon seviyesine kadar üretim kapasitesine kadar çıktı. Meclisin ilk günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından halk ekmek konusu her konuda olduğu gibi manipüle edilmek istendi. 'Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ekmeğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermiyor' denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca açıkladık. Biz CHP'nin halkla bir ilişkisi olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Göksu, "İBB anlayışının, halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının olmadığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün şeylere 'evet' demiştik. Önerilere evet getirirken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: 'AK Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz tamamlayacağız ve yakında açacağız.' O halk ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs, gerçekten bir memur, bir bürokrat olma ötesinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.