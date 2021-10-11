11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan 'Siyasi cinayet kaygım var' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan ’Siyasi cinayet kaygım var’ diyen Kılıçdaroğlu’na tepki

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Siyasi cinayetler kaygım var' sözlerine tepki gösterdi. Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum. Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde "siyasi cinayetler" olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır" dedi.


İletişim Başkanı Altun, bu iddiaların temel amacının, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedelemek, toplumsal huzurunu bozmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.


Kılıçdaroğlu’ndan Sözcü ve Karar’a skandal röportaj! KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZCÜ VE KARAR'A SKANDAL RÖPORTAJ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA