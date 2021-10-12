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Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul tehlikede mi? Hangi illere yağmur yağacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul tehlikede mi? Hangi illere yağmur yağacak?

İstanbul başta olmak üzere Batı'yı etkisi altına alan yağmurlu hava Karadeniz'e doğru yola çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada önce fırtına ardından sağanak yağışların başlayacağı belirtildi. Peki İstanbul'daki sağanak yağışlar devam edecek mi? Hangi illere yağmur yağacak? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamanın detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağmurlu havanın Batı'dan Karadeniz'e kayacağı belirtildi. Çarşamba akşamı etkisini artıracak fırtına önce Zonguldak ve Bartın'ı vuracak.

Zonguldak ve Bartın için fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada Batı Karadeniz'in doğusunda (Zonguldak, Bartın) rüzgarın yarın Çarşamba öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık, Sultanköy, Paşaköy ile Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köylerinde sabah saatlerindeki dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle Sarıcaali köyünde yaklaşık 9 bin dekar, Balabancık köyünde ise bin dekar alanda ekili çeltik zarar gördü. Zarar gören diğer bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ÇERKEZKÖY VE KAPAKLI'DA DOLU VE YAĞMUR

Trakya'ya etkisi altına alan sağanak yağış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oldu. 10 dakika süren sağanak ve kısa süreli dolu, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış bir süre sonra etkisini kaybederken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

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