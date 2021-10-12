Meteoroloji’den fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul tehlikede mi? Hangi illere yağmur yağacak?

ÇERKEZKÖY VE KAPAKLI'DA DOLU VE YAĞMUR

Trakya'ya etkisi altına alan sağanak yağış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oldu. 10 dakika süren sağanak ve kısa süreli dolu, cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış bir süre sonra etkisini kaybederken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.