İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! Sağanak yağış sonrası İBB'nin utanç görüntüleri...
İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında İstanbul'da metrobüslerin tavanından dakikalarca su aktı. Yağış esnasında tavandan akan su sonrası yolcular şaşkınlık yaşarken o anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar...
İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYORLAR
İstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi. Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdur ederken hem de trafiğe neden oluyor.
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