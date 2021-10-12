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İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! Sağanak yağış sonrası İBB'nin utanç görüntüleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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İstanbul’da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! Sağanak yağış sonrası İBB’nin utanç görüntüleri...

İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında İstanbul'da metrobüslerin tavanından dakikalarca su aktı. Yağış esnasında tavandan akan su sonrası yolcular şaşkınlık yaşarken o anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar...

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşana o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı. Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYORLAR

İstanbullunun çektiği metrobüs eziyetine bir de İETT araçlarının arızası eklendi. Bakımsızlıktan dökülen araçlar hem vatandaşı mağdur ederken hem de trafiğe neden oluyor.

FARKLI NOKTALARDA BOZUK OTOBÜSLER

İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.

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