Binlerce AK Parti ve MHP destekçisi Twitter hesabının kapatılmasının arkasından CHP destekli ve FETÖ bağlantılı Furkan Güngör çıktı

CHP TARAFINDAN DESTEKLENEN BİR ÇETE

Hesabı Twitter tarafından kapatılan kullanıcılar Twitter'a başvurduklarını ancak kendilerine herhangi bir dönüş yapılmadığını ifade ediyor.

Hesabı kapatılan kişiler bu durumun 2023 seçimleri öncesi organize bir saldırı olduğunu belirtiyor. 10 yılı aşkın süredir Twitter'da bulunan ve hesabı nedensiz şekilde askıya alınan bir mağdur, hesabının organize bir yapı tarafından kapatıldığını ve bunun arkasında bulunanların CHP tarafından desteklendiğini ifade ediyor.