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İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı

iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktığı bildirildi. Seçkin Yaşar isimli vatandaş yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden "Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim. İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti. Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu” sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin sattığı organik ekmekten çivi çıktığı bildirildi.

Seçkin Yaşar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Yaşar; "Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim. İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti. Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu. Ekrem İmamoğlu dikkatinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

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