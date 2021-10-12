Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi "Bazı bakanlarla birlikte Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil'e gitmeyi düşünüyoruz" dedi.
G20 ZİRVESİ NE ZAMAN?
G20 Liderler Zirvesi 30 ve 31 Ekim tarihlerinde yapılacak.
G20 ÜLKELERİ
G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.