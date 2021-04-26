İBB'nin "Halk Ekmek büfeleri engelleniyor" iddiası asılsız çıktı



TÜRKMEN: "ŞEHİRCİLİK, YÖNETİM ANLAYIŞINIZ BU MU!"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de; "Büfelerin şehit yakınları gazi ve engellilere verilmesi, ilçe belediyesinin imar ve şehircilik yönünden uygun görüşünün alınması gerekiyor. Soruyoruz; Belediyemizden böyle bir görüş, onay aldınız mı? Şehircilik, yönetim anlayışınız bu mu!" diye sordu.



YILDIRIM: "EN HAFİF TABİRLE BASİTLİK"



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise; Ümraniye Belediyesi'nin ekmek satışına karşı olmadıklarını belirterek, "Şu anda Ümraniye sınırları içerisinde 35 noktada halk ekmek satış noktası bulunmaktadır. Kent kültürü içerisinde mobil satış büfelerinin ihtiyaca göre uygun noktalara koyulması gerekmektedir" dedi.