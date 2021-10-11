Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan AKM açıklaması: Türkiye için çok önemli bir yeri var

H.E. Yaz sezonunu da geride bıraktık… Nasıl geçti Turizm açısından sizce?

N.E. En büyük sıkıntı pandemi… Sizin ülke olarak başarılı olmanız bu konuda yetmiyor, size misafir sağlayan ülkelerin de aynı konumda olması gerekiyor. Koşullar her zaman size bağlı olmuyor her geçen gün şartlar değişiyor. Aşının bulunması ile bir yol alındı ama aşılanmanın da yaygınlaşması çok önemli. Biliyorsunuz sezona girerken 25 milyon turist 20 milyar dolar bir gelir hedefi açıklamıştık, eylül sonu itibari ile 20.5 milyondan fazla turist 16 milyar dolardan fazla gelir hedefine ulaştık; bize gelen sınır verilerine bakarak bu rakamları yakalayacağımızı söylüyorum... Muhtemelen kasım, aralık gibi de hedefimizi aşmış oluruz.

''TURİZM GELİŞTİRME AJANSI SAYESİNDE DÜNYADA EN YOĞUN VE EN ETKİLİ REKLAM YAPAN ÜLKEYİZ.'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul tanıtım videosunu ben çok beğendim. Eleştiriler aldı ama yenilikçi tavrı bile taktir edilmeye değer. Fikir kimden çıktı?

N.E. Tanıtımın kamuyla yapılmasını doğru bulmuyorum biz de bu amaçla bir turizm geliştirme ajansı kurduk; turizm geliştirme ajansı birçok ajansla birlikte çalışıp fikirleri ortada topluyor, bu fikirler değerlendiriliyor… İstanbul tanıtım filmi dediniz güzel bir cümle kullandınız; tanıtıma dikkat çekmek istiyorum … Dünya genelinde yayınladığımız filmler içinde en yoğun izlenme oranı alan iki filmden biri oldu bu film… Yabancı ziyaretçilerimizin tamamı tarafından da izlenip, beğenilmiş yani sizinle aynı fikirdeler… Turizm geliştirme ajansı sayesinde dünyada en yoğun ve en etkili reklam yapan ülkeyiz. Yıl sonunda rakamlar açıklandığında da rakip ülkelerle kıyasımızı göreceğiz.

''Göbekli Tepe tek değil onun gibi 11 tane daha tepe tespit ettik, arkeolojik çalışmaları başlattık; tepelerin sayısı 12 ile de sınırlı kalmayacak gibi görünüyor... Mısır için piramitler neyse Urfa'da bulunan Taş Tepeler aynı anlama gelecek…''

H.E. Türkiye genelinde tek bir yerde tatile çıkma hakkınız olsa ya da tek bir müzeyi gezme şansınız olsa nereye gitmek isterdiniz?

N.E. Türkiye coğrafyasına ve Türkiye varlıklarına baktığımız zaman çok acımasız bir soru oluyor bu… Tekilleştirmek çok zor. Dört mevsim farklı coğrafyaları yaşayabileceğimiz bir hazine Türkiye, kıymetini ne kadar çok bilirsek o kadar iyi. Son zamanlarda iki tane uluslararası ödül almış müzemiz var biliyorsunuz, Troya Müzesi… Benden çok dünya tarafından tescillendiği için de burayı söylüyorum. En iyi müze ödülünü aldı Avrupa'da, ama ben geçen haftalarda bir lansman yaptım Urfa'da Taş Tepeler adı altında. Göbekli Tepe tek değil onun gibi 11 tane daha tepe tespit ettik, büyük arkeolojik çalışmaları başlattık tepelerin sayısı 12 ile de sınırlı kalmayacak gibi görünüyor... Hedefimiz dünyada buradaki farkındalığı en iyi şekilde yaratmak, dünya basınından da çok büyük ilgi oldu ve dünyada birçok üniversite ile birlikte hareket ediyoruz. Sekiz ayrı ülkeden on iki tane yabancı kuruluş projeye dahil oldu… Birçoğu da dahil olmak istiyor, biz de dahil olmak isteyen herkesi kabul ediyoruz çünkü bu Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük arkeoloji projesi… Mısır için piramitler neyse Urfa'da bulunan Taş Tepeler aynı anlama gelecek… Bu bağlamda da favori müzeniz neresi olur derseniz Urfa Arkeoloji Müzesi diyebilirim.

Bölgelerden bakarsak da şu sıralar Çeşme bölgesi benim ilgimi çok çekiyor, biz orası ile ilgili bir dünya projesi geliştiriyoruz; oradaki halk ile de çok içli dışlı olduk bunun da etkisi var tabii. Bölgenin geçmişine de, gastrolojik yapısına da çok hakimim o açıdan benim için çok cazip geliyor… Ama benim için Türkiye'yi tek bir bölge ya da müze ile sınırlandırmak çok acımasızca bir soru oldu gerçekten.