Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan AKM açıklaması: Türkiye için çok önemli bir yeri var

H.E. Eşiniz de hep sizinle… Kendisini tanıma fırsatı yakalamadım ama gözlemlediğim kadarıyla tam bir Cumhuriyet kadını, bu anlamda çok beğendiğim bir isim. Sizi de çoğu zaman yalnız bırakmıyor… Bu durum her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü hatırlatıyor bana, böyle söyleyebilir miyiz?

N.E. Evlenmeden önceki ve sonraki hayatım gerçekten çok farklı. Hayata bakışım, yaşam tarzım çok değişti ve birçok alanda da bunun katkılarını gördüm, evet söylediğinizi ben de söyleyebilirim…

H.E. Go Türkiye sitesi de devreye girdi… Gastronomiye, spora, kamp yapmaya, sanata, festivallere dair her şey var sitede. Hem yerli hem de yabancı turistlere hitap eden bir mecra olmuş. Hatta Türkiye'de nerelerde düğün yapılabilir seçeneği bile var çok eğlenceli görünüyor…

N.E. Türkiye'nin her yeri bir değer… 81 vilayete de biz bunu yaymaya çalışıyoruz. Go Türkiye diye sitemizi devreye aldık, dünyada en fazla ziyaretçi alan turistik platform oldu. Dokuz dilde yayın yapıyor Türkçe de bunlardan biri. Vatandaşlar vakit bulabilirlerse ziyaret etsinler içi dolu dolu bir site, gez gez bitmez… Seyahat planlamanızı bu platform üzerinden yapabilirsiniz. Eminim gördükçe daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Söylediğiniz gibi bir şehirde, bir ülkede ne arıyorsanız içinde var sitenin…