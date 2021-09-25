AKM Millet Bahçesi’ni Başkan Erdoğan açacak! AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

"MİLLET BAHÇESİNDE BAYRAMLARIMIZI KUTLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, millet bahçesinin içinde rengarenk çiçeklerin olduğu çiçek bahçesi, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bostan da olacağını kaydederek, "Millet bahçemizin bin 136 araçlık kapalı otoparkı olacak. Bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı olacak. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla da çok rahat bir şekilde gidebilecekler. Çalışmamızda artık sona geldik. Projeyi tamamladığımızda dünyada bir benzeri daha olmayan çok kıymetli bir millet bahçesini ülkemize, Ankara'mıza kazandıracağız. Çok örnek, model bir proje olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde illerimizin tanıtım günleri yapılıyordu. Şimdi bu günlerin daha sağlıklı ve iyi koşullarda organize edileceği, yöresel ürünlerin, organik ürünlerin pazarlanabileceği pazar yerleri yaptık. Şu an koronavirüs nedeniyle özel günlerimizi, bayramlarımızı kutlayamıyoruz. Millet bahçesinde açık alanda bulunan tören alanında bayramlarımızı yine hep birlikte kutlayacağız" dedi.