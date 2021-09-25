AKM Millet Bahçesi’ni Başkan Erdoğan açacak! AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

"ZENGİN VE İŞLEVSEL ALANLARLA HİZMET VERECEK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başkente yakışır millet bahçesi olacağını söyledi. Kurum, "Millet bahçemizde, içinde binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Millet kıraathanemiz ile çocuklarımızın, yeşilin içinde, ağaçların, çiçeklerin kokusu, kuş sesleri eşliğinde ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri bir alan daha kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın eğlenerek vakit geçirecekleri çocuk kulübümüz, tohum merkezimiz, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak. 5 bin kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapıyoruz. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi zengin ve işlevsel alanlarla Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verecek" diye konuştu.