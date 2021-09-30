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Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin AKM yeni tabelası asıldı

İstanbul Taksim'de, yapımında sona gelinen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı. Peki, AKM'nin özellikleri neler? Kaç bin kişi kapasiteye sahip? Ayrıntılar haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin girişine tabela konuldu.

Alttan led ışıkla aydınlatılan "Atatürk Kültür Merkezi" yazılı tabela, yapının girişinde yerini aldı.

2 BİN 40 KİŞİLİK OPERA SALONU

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu...

805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

Ayrıca AKM projenin içerisinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunacak.

Binanın cephe tasarımında gün ışığından maksimum verim alınması hedeflenirken, çevreci bir anlayışla tasarlanan yeşil çatı sistemi, en son teknoloji kullanılarak hazırlanan sahne mekaniği sistemleri, dünyaca ünlü akustik tasarımcıların katkılarıyla şekillenen salonlar ve prova odaları projenin önemli özellikleri arasında yer alıyor.



Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi’nde BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

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