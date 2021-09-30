Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni tabelası asıldı

805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

