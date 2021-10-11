İstanbul’da kentsel dönüşüm seferberliği!

KÂR YOK, İNDİRİM VAR

Pandemiye rağmen dönüşüm projelerine ara vermediklerine dikkat çeken Köse, "Deprem riskine karşı durma bekleme şansımız yok. Biz de yerel yönetimler ve vatandaşların da desteğiyle süreci sağlıklı yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni projelerde yatay mimari ve mahalle kültürünün ön planda olduğunu ifade eden Köse, "Her bir proje alanını kendi içinde değerlendiriyoruz.

Yıkılan riskli alan kadar üretim yapıyoruz. Kimi projelerde de hak sahiplerine yapılan dağıtımdan sonra kalan birimleri satarak yine o proje için gelir sağlıyoruz. Burada en önemli nokta şu ki, bu projelerde asla kâr amacı yok. Kaldı ki üstüne bir de indirim yapılıyor. Vatandaşın faydasına ortaya çıkan maliyetin bir kısmı bakanlıkça karşılanıyor" şeklinde konuştu.