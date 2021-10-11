Hava Kuvvetleri proje listesi casusun telefonundan çıktı

PARKTA BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Casus Emre Özlük'ün rehberinde C.E. isimli şahısla patronu olan Mustafa Sırrı Akın aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilirken, cep telefonunda bilgisayar ekranının fotoğrafı incelendiğinde ise, bilgisayar ekranında görünen tablonun Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı-Uçak Daire Başkanlığı proje listesinin yer aldığı bir kurum bilgisayarı ekranı olduğu görüldüğü kaydedildi.



Özlük ve C.E.'nin muhtelif tarihlerde ve hep aynı yerde bir parkta buluştukları tespit edildi. Buluşmanın öncesi ve sonrasında Mustafa Sırrı Akın ile görüşmelerin yapıldığı ve Emre Özlük ile yani dolaylı olarak AKTEM'in Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan elde ettikleri proje başlıklarını bu şekilde temin ettikleri ve 'Aylin' isimli bir kişiye flash bellek teslim edildiği belirlendi.