Son dakika: Kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor: Yeni Fikirtepe'de ilk kazma vuruldu! 8 milyarlık dev proje
Son dakika haberine göre İstanbul Fikirtepe'de yılan hikâyesine dönen kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesini hayata geçirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Fikirtepe'de ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda inşaat çalışmaları başladı.
Fikirtepe'de ihalesi tamamlanan ve ruhsat alınan alanlarda inşaat başladı.
Projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. Yarım kalan inşaatlar da bitme aşamasına geldi.
8 MİLYARLIK DEV PROJE
60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nde konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar halinde teslim edilecek. 8 milyar lira değerindeki proje, 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsıyor. Proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi.
Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.
YEŞİL ALAN % 70 ARTIRILDI
İstanbul'un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 artırılarak 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı. Ayrıca proje kapsamında kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.
TAHLİYE İÇİN SON 1 AY
Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı bin 150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için bin 500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140, 141,142, 143, 144,145,146, 147,148, 149 puan alanların tercih takvimi...
- Üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları online mı, ücretli mi olacak 2021? Kocaeli, Bursa, Antalya...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, alıyor mu? KYK yurt ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- YKS boş kontenjanlar: YKS ek tercih kılavuzu 2021 yayımlandı mı? YKS 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- YKS 2. tercihler için kritik tarih... YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
- 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YKS taban puanları 2021...
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?