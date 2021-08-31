Son dakika: Kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor: Yeni Fikirtepe’de ilk kazma vuruldu! 8 milyarlık dev proje

TAHLİYE İÇİN SON 1 AY

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı bin 150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için bin 500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.

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