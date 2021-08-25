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Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm alanında kavga! İşçiler inşaat alanını terk etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm alanında kavga! İşçiler inşaat alanını terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Eyüpsultan’da yer alan Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga çıktı. Kavganın sebebi henüz bilinmezken bir takım işçilerin bavullarıyla inşaat alanından ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Hemen hemen 3 ay önce başlayan çalışmalarda Gençlik Sokak'ta bulunan park alanının da yıkılacağını duyan mahalleli, bölgedeki tek deprem toplanma yeri olan yeşil alanın yıkılmaması için eylem yaparak mahkeme kararıyla 30 gün boyunca yürütmeyi durdurma kararı aldılar.

İŞÇİLER İNŞAAT ALANINI TERK ETTİ

Diğer taraftan Kiptaş tarafından yürütülen kentsel dönüşüm alanında kavga çıktığı öğrenildi. Kavga sebebiyle çıkan yüksek sesten rahatsız olan mahalleli durumu emniyete bildirdi. Kavganın sebebi bilinmezken olayı gören bir vatandaş bazı işçilerin bavullarıyla beraber inşaat alanını terk ettiğini söyledi.

İBB SESSİZ

Bölgede uzun zamandır yaşanan sorunlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Kentsel dönüşüm alanında çıkan kavganın nedeniyle ilgili İBB'nin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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