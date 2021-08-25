Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm alanında kavga! İşçiler inşaat alanını terk etti

İŞÇİLER İNŞAAT ALANINI TERK ETTİ

Diğer taraftan Kiptaş tarafından yürütülen kentsel dönüşüm alanında kavga çıktığı öğrenildi. Kavga sebebiyle çıkan yüksek sesten rahatsız olan mahalleli durumu emniyete bildirdi. Kavganın sebebi bilinmezken olayı gören bir vatandaş bazı işçilerin bavullarıyla beraber inşaat alanını terk ettiğini söyledi.