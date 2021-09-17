Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti! Kentsel dönüşüme dev kaynak
Son dakika haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme hız kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 25 ilde atıl durumda bulunan 208 arsayı, dün açık artırma ile satışa sunarak kentsel dönüşüme yeni bir kaynak ayırdı.
Yoğun ilgi gören ve hem internet hem de İzmir ve Ankara'daki salonlarda teklif rekabetinin yaşandığı müzayede sonucunda 208 taşınmazın 136 tanesi 855 milyon liraya satıldı. Arsalardan elde edilen bu kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.
Arsa müzayedesinde, Ankara'nın Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde 33, İstanbul Şile'de 4, İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçelerinde 47, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Antalya'nın Aksu ve Konyaaltı ilçelerinde 7, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Balıkesir Edremit'te 7, Tekirdağ'da 5, Edirne'de 6, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 13 arsa satışa çıktı.
Arsaların çoğunluğunu konut alanları oluştururken, İstanbul Şile'de 4 günübirlik turizm tesis ve park alanı, Nevşehir Kozaklı'da 24 turizm tesis alanı, Şırnak Cizre'dekbir akaryakıt ve bakım istasyon arsası ile Şanlıurfa Eyyübiye'de bir oto galericiler alanı da satıldı.
En yoğun rekabet sahil kentlerindeki arsalar için yaşanırken müzayede yaklaşık 7.5 saat sürdü. Teklif verenler arsalara peşin ödeme veya yüzde 25 peşinat karşılığında 24 ay vade ile sahip olabilecek.
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