Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti! Kentsel dönüşüme dev kaynak

Yoğun ilgi gören ve hem internet hem de İzmir ve Ankara'daki salonlarda teklif rekabetinin yaşandığı müzayede sonucunda 208 taşınmazın 136 tanesi 855 milyon liraya satıldı. Arsalardan elde edilen bu kazanç, kentsel dönüşüm hesabına aktarılarak, riskli binaların tasfiyesi ve olası afet durumlarında kullanılacak.