SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 9 Ekim 2021 Kovid-19 vaka tablosunu duyurdu
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 9 Ekim 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik bir de mesaj verdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,75, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,36 olarak ölçüldü.
Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 467 bin 941, 2'nci dozda 46 milyon 156 bin 214 ve 3'üncü dozda 10 milyon 730 bin 752 olmak üzere toplam 112 milyon 225 bin 352 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.
BAKAN KOCA'DAN GEÇLERE ÇAĞRI! "ŞU TABLO ÇOOK DEĞİŞİR"
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, GENÇLER, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" mesjaını verdi.
İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL! YENİ HARİTA YAYINLANDI (25 EYLÜL İLE 1 EKİM)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun'da oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu. Bu illerde vaka oranları; Bursa 363,75, Uşak 315,62, Balıkesir 208,50, Kırklareli 200,70, Sakarya 449,53, Ardahan 243,34, Edirne 171,18, Mersin 138,86, Denizli 158,71, Samsun 338,33 olarak kayıtlara geçti.
Bakan Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
8 EKİM 2021
7 EKİM
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? O Ses Türkiye Hadise neden yok, geri dönecek mi?
- BİM 12 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de gelecek hafta salı hangi ürünler indirimli olacak?
- Asgari ücret desteği sağlanıyor! Birçok kişi bunun farkında dahi değil! Sınır olarak 294 TL...
- 29 Ekim tatili kaç gün olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? POMEM mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı 2021?
- Ve son dakika belli oldu! SSK, Bağ-kur'lu herkesi kapsıyor! İşte başvuru şartları...
- Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
- 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama: 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri?
- AÖF'ten son dakika açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?